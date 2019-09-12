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Миссия МВФ в Украине готовит соглашение по новой программе сотрудничества

Миссия пробудет в Украине до 24 сентября. По завершению ее работы должны быть подписаны новые соглашения о сотрудничестве между МВФ и Украиной.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине, сообщило киевское представительство МВФ агентству «Интерфакс-Украина».

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что миссия Международного валютного фонда пробудет в Украине до 24 сентября. Он уверен, что в процессе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

«У нас сегодня в Украину прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. Говорить о результатах еще рано. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом», – сказал он в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета министров в среду.

Напомним, когда Гончарука утверждали на пост премьера, он пообещал продолжать переговоры с МВФ относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества. Он планирует повысить темпы экономического роста Украины до 5-7%.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Источник Интерфакс-Украина
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