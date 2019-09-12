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Глава СВР Бухарев стал первым замом главы СБУ Баканова

Зеленский назначил главного разведчика Бухарева первым заместителем главы СБУ. Департамент контрразведки возглавил Александр Руснак.

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью («управление К»), говорится в указах №681 и 682 от 11 сентября, обнародованных в четверг пресс-службой президента.

Также указом № 683 Зеленский назначил Александра Руснака начальником департамента контрразведки СБУ.

Напомним, Бухарев – народный депутат Верховной Рады VIII созыва. С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первого замглавы Государственной налоговой администрации – начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

В июне 2019 года Бухарев возглавил Службу внешней разведки.

Отметим, что 6 сентября СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников.

Источник POLITua
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