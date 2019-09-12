Росгвардия жестко разогнала митинг сторонников шамана Габышева в Улан-Удэ

Росгвардия проводит задержание митингующих в Улан-Удэ с применением дымовых шашек. Среди задержанных еще один из друзей якутского шамана Габышева.

Примерно в два часа ночи по местному времени в Улан-Удэ сотрудники Росгвардии приехали на площадь Советов, где третью ночь в автобусе ночуют протестующие, и кинули в него дымовую шашку. Как сообщает корреспондент «Новой Газеты» с места события, люди стали задыхаться и выбегать из автобуса, их грубо хватали и клали на асфальт.

Одна из женщин, находившаяся в автобусе – беременная. Около 15 активистов забрали в автозак и увезли в ОВД по Советскому району. Среди задержанных – Баир Цыренов, один из друзей якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы изгнать «демона» нацлидера России Путина.

Автобус увез КамАЗ. Автомобиль с надписями КПРФ, в котором в понедельник было совершено нападение на трех мужчин, сейчас эвакуируют.

Сотрудники полиции спрашивают друг у друга, не приехал ли сенатор Вячеслав Мархаев.

Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября. Около 200 человек вышли на городскую площадь с требованием освободить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет из Якутска в Москву, чтобы провести «обряд изгнания» президента России Владимира Путина.

Позже протестующие потребовали устроить перевыборы мэра, на которы победил Игорь Шутенков (52,5%), выдвигавшийся при поддержке «Единой России». Действующий иркутский сенатор Вячеслав Мархаев от КПРФ набрал 36,6%.

После объявления результатов несколько сотен его сторонников вышли на центральную площадь, требуя повторного голосования. Во время разгона акции силовики разбили стекла в машине, в которой вместе с активистами сидел блогер Дмитрий Баиров и депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов.

Протестующих вытащили наружу, избили и задержали. Цыренова суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за участие в несогласованном массовом мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Баирова позднее арестовали на пять суток за нарушение порядка проведения митинга.