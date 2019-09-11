«Миротворец» призывает ОБСЕ остановить притеснения нацменьшинств в России

Волонтеры «Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан», известного как «Миротворец», обратились к ОБСЕ с призывом взять под контроль притеснение национальных меньшинств и языковую политику в России. При этом «Миротворец» приводит, как пример – акт самосожжения в защиту удмуртского языка ученого Альберта Разина, сообщается в Twitter «Миротворца».

«Требуем от ОБСЕ взять на контроль вопрос притеснения национальных меньшинств и языковую политику на России. Из-за дискриминации удмуртского языка ее представитель от безысходности и отчаянии осуществил акт самосожжения. Россия – тюрьма народов», – говорится в сообщении.

Требуем от #OSCE взять на контроль вопрос притеснения национальных меньшинств и языковую политику на #россия. Из-за дискриминации удмуртского языка ее представитель от безысходности и отчаянии осуществил акт самосожжения.

Россия – тюрьма народов. — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) September 11, 2019

Накануне, во вторник утром в Ижевске у здания Государственного совета Удмуртии поджег себя ученый Альберт Разин, сообщил проект «Idel.Реалии».

Разин требовал от властей уделять больше внимания защитите удмуртского этноса и языка. До того, как поджечь себя, Разин стоял у здания Госсовета с плакатами, на одном из которых были написаны строки Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, Разина доставили в республиканскую больницу в критическом состоянии с ожогами почти 100% тела. Пострадавший был введен в медикаментозный сон, но спустя несколько часов скончался.