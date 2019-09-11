Верховная Рада не отпускает Арьева и Джемилева на заседание в ПАСЕ

Глава Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Яременко разъяснил, почему парламент заблокировал поездку украинской делегации в ПАСЕ, где будет рассматриваться вопрос российских репрессий в отношение крымских татар.

В Верховной Раде заявили, что документы на командировки депутатов в Страсбург на заседание, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму, уже подписаны, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, народный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

По его словам, у председателя Верховной Рады есть право не подписывать командировку депутата во время пленарной сессии.

Однако, в нынешней ситуации, отметил Яременко, дело было в другом.

«Нужно было убедиться, что государство Украина, ее «старая делегация» и «новая» Верховная Рада созвучно оценивают обсуждаемый в комиссии по недискриминации документ», – пояснил депутат.

«Возникла потребность убедиться, что представители «старой» делегации не просто с восторгом хвалят свою инициативу – доклад о положении крымских татар в оккупации, но внимательно ознакомятся с текстом, заметят в нем те угрозы, которые заметили профессионалы, и что будет выработан общий подход к тому, как не дать сделать этот доклад хуже» – добавил он.

Сейчас, по словам Яременко, все позиции согласованы, а документы на командировку подписаны.

Напомним, что глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседания, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

По его словам, спикер парламента не подписывает командировку на заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации.

«Я считаю, что это не просто ошибка, а граничит с преступной небрежностью», – заявил Арьев в комментарии «Европейской Правде».

В повестке дня следующей сессии ПАСЕ рассмотрение этого вопроса действительно запланировано на осеннюю сессию и состоится 2 октября. Комитет должен утвердить проект доклада 12 сентября.

Новая украинская делегация пока не сформирована, но по правилам ПАСЕ действует предыдущий состав, пока не будет утвержден новый список депутатов.

«Парламент не принял решение прекратить отношения с ПАСЕ, у нас действует старая делегация. Поэтому в любом случае мы должны сделать все, чтобы документ был вынесен на утверждение ассамблеи в том виде, который учтет интересы и Украины, и самих крымских татар», – сказал Арьев.

Комитет должен рассмотреть доклад под названием «Ситуация крымских татар» швейцарского докладчика Мануэля Торнаре.

Глава делегации вправе определить, кто будет присутствовать на заседании комитета. От Украины должны лететь сам Арьев, Мустафа Джемилев и Андрей Лопушанский. Последний был членом комитета по равенству и недискриминации.

Следует также отметить, что в комитет вошли представители России, делегацию которой вернули в ПАСЕ. В случае неприезда делегатов из Украины проект доклада будет утвержден без их голосов, но с учетом голосов российских парламентариев.

Как известно, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.