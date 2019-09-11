В России готовят «зеркальные меры» в ответ на ракетную программу США

В России на «продвинутой стадии» находится межведомственная работа над зеркальными мерами в ответ на испытания Пентагоном ракеты средней дальности, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает российское агентство «РБК».

Дипломат не уточнил подробности, но отметил, что военно-технический потенциал России позволяет ей «достаточно оперативно» отреагировать на любую угрозу, связанную с испытанием ракет и их размещением в различных регионах.

При этом Грушко заявил, что Москва воздержится от размещения ракет средней дальности в Европе, пока такой же политики будут придерживаться США.

В августе Пентагон заявил о проведении испытания ракеты, запрещенной в течение 30 лет по договору о РСМД, из которого Соединенные Штаты и Россия вышли.

После этого нацлидер РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить симметричный ответ на действия американцев.