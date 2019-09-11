Новости

В России готовят «зеркальные меры» в ответ на ракетную программу США

В августе в США испытали новую ракету средней дальности. Путин поручил правительству России подготовить симметричный ответ.

В России на «продвинутой стадии» находится межведомственная работа над зеркальными мерами в ответ на испытания Пентагоном ракеты средней дальности, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает российское агентство «РБК».

Дипломат не уточнил подробности, но отметил, что военно-технический потенциал России позволяет ей «достаточно оперативно» отреагировать на любую угрозу, связанную с испытанием ракет и их размещением в различных регионах.

При этом Грушко заявил, что Москва воздержится от размещения ракет средней дальности в Европе, пока такой же политики будут придерживаться США.

В августе Пентагон заявил о проведении испытания ракеты, запрещенной в течение 30 лет по договору о РСМД, из которого Соединенные Штаты и Россия вышли.

После этого нацлидер РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить симметричный ответ на действия американцев.

Источник РБК
Тоже интересно
Новости

ЕСПЧ рассматривает дело по иску Украины против России

Новости

Россия собирается строить в Крыму корабли-вертолетоносцы

Новости

В Улан-Удэ назревает бурятский Майдан

Новости

Предательство века: американский шпион работал у помощника Путина Юрия Ушакова

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

ЕСПЧ рассматривает дело по иску Украины против России

Россия собирается строить в Крыму корабли-вертолетоносцы

В Улан-Удэ назревает бурятский Майдан

1 из 1 673