Гривна сильно укрепила свои позиции по отношению к доллару

После колебаний курса гривны по отношению к доллару и евро, установлен новый психологический рекорд укрепления позиций национальной валюты.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 11 сентября на уровне 24,88 гривни за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,47 гривни (на 10 сентября – 27,61 гривни).

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 – 24,97 гривни за доллар.

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,00 – 25,03 гривни за доллар.

Напоминаем, что ранее в августе курс гривны демонстрировал тенденцию к снижению своих позиций по отношению к доллару и евро.