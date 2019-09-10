Зеленский лично назначает сотрудников Генпрокуратуры

Одного из замов Рябошапки назначили на должность только после согласования кандидатуры Зеленским. Документ датирован 10 сентября.

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака на должность заместителя Генерального прокурора – главного военного прокурора. Это подтверждает документ, который имеется в распоряжении «Левого Берега».

«Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя Генерального прокурора – Главного военного прокурора согласована», – говорится в документе с подписью Зеленского.

Согласно ст.9 Закона «О прокуратуре», Генеральный прокурор назначает своих заместителей. Никаких упоминаний о согласовании этих кандидатур с президентом в законе нет.

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно законопроекту, военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).