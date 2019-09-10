У Зеленского хотят провести выборы мэра Киева 8 декабря

«Слуга народа» готовит законопроект о выборах в Киеве на 8 декабря. Фракция «Слуга народа» готовит проект закона «О столице», который, возможно, откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря.

Парламентская фракция партии «Слуга народа» готовит проект закона «О столице», который, возможно, откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря, сообщили «Левому Берегу» источники в партии.

«Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре», – рассказал один из нардепов.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на Киев от «Слуги народа» считается Александр Ткаченко. Вместе с тем, по данным «Левого Берега», он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.

«Выборы – да, КГГА – нет», – передают позицию Ткаченко источники.

В команде Зеленского предполагали, что после решения Кабмина Виталий Кличко сам откажется от должности и «выборы можно будет провести чужими руками». Однако этого не случилось, и теперь вопрос Киева завис в воздухе.

Таким образом в партии власти возникла проблема с поиском кандидата на главу КГГА.

Вместе с тем местные выборы по всей стране в «Слуге народа» в этом году решили не проводить. Согласно Конституции, плановые местные должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года, однако сейчас рассматривается опция перенести их каким-либо образом на весну.