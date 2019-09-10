В Улан-Удэ назревает бурятский Майдан

В Улан-Удэ продолжается стихийно возникший протест против результатов выборов мэра. Власти применяют репрессивные меры против протестующих, перешедших к тактике «оккупай-Улан-Удэ».

На третьи сутки протестов в Улан-Удэ протестующие организовали символичный «оккупай-Улан-Удэ» в формате автомобильного авто-стояния. Власти Бурятии перешли к репрессиям против протестующих, сообщает Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

«Вместо ожидаемого избрания кандидата Мархаева Вячеслава, члена КПРФ, члена СФ от Иркутской области, бывшего командира ОМОНа, осудившего действия правоохранителей во время жестких задержаний оппозиционных сил в федеральном центре, власть, используя админресурс, протащила своего ставленника Шутенкова», – говорится в сообщении.

Активные представители бурятского народа, голосовавшие за Мархаева, несогласные с итоговыми результатами, считая их фальсифицированными, сейчас требуют перевыборов. Так, во главе протеста оказался местный активист-таксист Дмитрий Баиров и депутат Народного Хурала Бурятии, коммунист Баир Цыренов.

«После двух суток протестов на площади Советов, поддержанные общественностью, они устроили символичный оккупай-Улан-Удэ в формате автомобильного авто-стояния. Местные власти и силовые структуры, усмотрев в этом начало майдана, инициировали жесткие задержания, завершившиеся повреждением машин активистов и хладнокровным похищением последних», – подчеркивает в сообщении.

Теперь протестующие требуют не только перевыборов, но и свободы незаконно задержанных.

«Дополнительным «бонусом» этой истории служит тема бурятского шамана Александра Габышева, который идет в Кремль изгонять демонов. У него уже отобрали машину, на которую скидывались всем местным народом, а водителя задержали», – отмечает в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестующие в Улан-Уде добиваются освобождения задержанных правоохренителями друзей шамана Габышева. Сам Габышев, по имеющейся информации, давно покинул Улан-Удэ и направляется в Читу.