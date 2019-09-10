Израиль показал новые доказательства разработки ядерного оружия Ираном

Проверки проведенные МАГАТЭ в Иране, по инициативе Израиля свидетельствуют о тайных попытках разработки ядерного оружия и продолжения агрессивной политики тегеранского режима на Ближнем Востоке.

Иран нарушает договор о нераспространение ядерного оружия. Доказательства тайной разработки иранского ядерного оружия содержатся в докладе премьер-министра и министра обороны Биньямина Нетанияху.

«Сегодня я раскрою новую информацию о секретной ядерной программе Ирана. Полтора года назад я рассказал о секретном ядерном архиве, который был вывезен из Тегерана «Моссадом». Ровно год назад, выступая в ООН, я обнародовал информацию о секретном ядерном складе в районе Туркузабад Тегерана. Иранцы утверждали, что там расположена химчистка ковров. Я призвал МАГАТЭ организовать проверку в Туркузабаде. Сегодня могу сообщить, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в том районе уран, который Иран скрывал, в нарушение своих международных обязательств», – говорится в заявлении премьер-министра Израиля по ядерной программе Ирана.

Приведенные факты, выявленные в ходе проверки МАГАТЭ складов в районе Туркузабад иранской столице наглядно показывают нарушения Тегераном международного договора о нераспространении ядерного оружия.

Выступление премьер-министра и министра обороны Биньямина Нетаниягу с докладом по ядерной программе Ирана. Выступление премьер-министра и министра обороны Биньямина Нетаниягу с докладом по ядерной программе Ирана. Выступление премьер-министра и министра обороны Биньямина Нетаниягу с докладом по ядерной программе Ирана. Выступление премьер-министра и министра обороны Биньямина Нетаниягу с докладом по ядерной программе Ирана. Пред 1 из 4 След

«Это наиболее серьезное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Также сегодня генеральный директор МАГАТЭ отметил, что Иран, мягко говоря, не пошел на сотрудничество. Неудивительно, ведь Иран сделал все, чтобы скрыть свои действия в Туркузабаде. Вот этот район до придания ситуации огласке, вы видите здесь контейнеры, в которых было скрыто ядерное оборудование и ядерный материал, который Ирану хранить запрещено. А вот Туркузабад после нашего выступления: они уничтожили все улики, убрали контейнеры. Они даже покрыли участок гравием, что и называется «сокрытие». Это им не помогло, потому что остались, как я уже сказал, следы ядерного вещества», – подчеркнул Нетанияху.

Кроме выявленных следов хранения урана в Тегеране, к югу от Исфахана, в Абаде находиться объект на котором Иран ведет разработку ядерного оружия. После того, как планы создания оружия массового поражения были раскрыты, иранский режим в спешке приступил у уничтожению всех улик свидетельствующих о разработке оружия и угрозе ближневосточной и международной безопасности с этим связанной.

«Но сегодня я расскажу о других секретных объектах ядерной программы Ирана, которые мы обнаружили. Один из наиболее важных – это объект по разработке ядерного оружия в Абаде, к югу от Исфахана. Как и в случае с Туркузабадом, когда Иран понял, что мы идем по его следу, он сразу же начал прятать улики. Вот объект в Абаде до того, как иранцы поняли, что он обнаружен, и вот – после. Они просто уничтожили его, просто все снесли. Это потрясающе. То, что они прячут, мы обнаруживаем, и они сразу пытаются скрыть свои следы», – отмечает Нетанияху.

Премьер-министр Нетанияху предупредил власти Тегерана о том, что Израиль сделает все возможное, что бы помешать созданию ядерного оружия несущего угрозу региональной безопасности. Он так же предостерег Иран от продолжения агрессивной политики по отношению к Израилю.

«Итак, я говорю иранским тиранам: Израиль знает, что вы делаете, Израиль знает, когда вы это делаете, и знает, где вы это делаете. Мы продолжим разоблачать вашу ложь. Мы продолжим делать все, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и продолжим бороться с его агрессией в любом месте и в любое время», – подчеркивает Нетанияху.

Нетанияху призывает международное сообщество к координации действий направленных на устранение угрозы со стороны Ирана. Власти Тегерана должны испытывать всестороннее давление, до тех пор пока не откажутся от агрессивной политики и прекратят попытки разработки оружия массового поражения.

«Призываю международное сообщество проснуться и понять, что Иран постоянно лжет, и присоединиться к президенту Трампу и Израилю в оказании максимального давления на Иран. Необходимая политика – это давление, давление и еще раз давление», – говорит Нетаньяху в заключении.

Напомним, что Украина призывает Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.