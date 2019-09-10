В Улан-Удэ третьи сутки подряд продолжаются протестные акции сторонников шамана Габышева

В Улан-Удэ на центральной площади Советов, где собрались сторонники шамана. Протестные акции в городе продолжаются уже третий день, пишет на своей странице в Facebook Иван Яковина.

Протестующие требуют освобождения задержанных сторонников Александра известного как «шаман, идущий изгонять Путина» и выступают за отмену результатов выборов мэра города.

«Сейчас там глушат сотовую связь, согнали автозаки и ОМОН, ночью были драки и аресты. Глава Бурятии покинул республику», – пишет журналист.

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев заявил о «трусости руководителей республики».

«Сегодня утром напряжение сохраняется, но акция протеста пока продолжается без происшествий. Там уже вся ситуация ушла в политическое русло, о Габышеве никто особо и не вспоминает», – отмечает Яковина.

«Это меня наводит на такую мысль: Шутки-шутками, но Шаман-то работает уже в реальности!», – добавил он.

В то же время, появилась информация, что сам шаман Габышев уже покинул Улан-Удэ и направляется в Иркутск.

«Кстати, сам он, как я понимаю, уже пару дней как ушел оттуда, и направляется к Иркутску, где, кстати, Единая Россия пережила настоящий разгром на воскресных выборах», – подчеркивает Яковина.

В Улан-Удэ на центральной площади Советов, где собрались сторонники Шамана, движ продолжается уже третий день. Сейчас… Geplaatst door Yakovina Ivan op Dinsdag 10 september 2019

Митинг начался в Улан-Удэ вечером 9 сентября. Изначально главным требованием было освобождение из-под административного ареста двух сторонников «шамана, идущего изгонять Путина» Александра Габышева, сообщают жители в социальных сетях. Они встречали его в Бурятии, но у них арестовали «Газель», а потом отправили в ИВС. Задержанные – водитель Игорь Коношанов и Петр Дондуков, ранее возглавлявший штаб Навального в Улан-Удэ.

В Бурятии — стихийный народный сход. Судя по кадрам трансляций, у людей реально накипело. Они требуют перевыборов мэра, а также освобождения задержанных ранее сторонников якутского шамана, который идёт пешком в Москву «изгонять злого духа из Кремля». В захватывающее время живём. pic.twitter.com/BZGEG6qQFi — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) September 10, 2019

Акция протеста собрала несколько сотен человек. Один из организаторов – Дмитрий Баиров, который организовывал встречу шамана. Люди собравшиеся на площади пели гимн Бурятии, на русском языке.

Через несколько часов на акции протеста зазвучали политические лозунги. Собравшиеся требовали отмены выборов мэра Улан-Удэ, где победу при поддержке губернатора-единоросса одержал Игорь Шутенков, набравший 52,52%, опередив сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева (36,58%).

Сам Мархаев, побывавший на митинге, назвал выборы «махинацией и жульничеством», пишет «Байкал-Daily». Кроме него, на площади был депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов. Собравшиеся потребовали от главы региона Алексея Цыденова выйти к ним, однако политик на площади не появился.

Около 11 часов по киевскому времени на стихийном митинге оппозиции в Улан-Удэ ОМОН начал штурм. Российские силовики разбили машину Дмитрия Баирова, вытащили его оттуда и задержали. Другие лидеры протеста также задержаны.