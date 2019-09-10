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Болгария очищается от российских шпионов

Лидер болгарского движения «Русофилы» Малинов, которому Путин лично вручил орден, задержан по подозрению в шпионаже.

Болгарские правоохранители в рамках дела о шпионаже задержали руководителя организации «Русофилы» Николая Малинова, которого в мае 2019 президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы, сообщают местные издания, в частности агентство «24 часа» и «Болгарское национальное радио».

Официально прокуратура сообщила только то, что спецслужбы проводят следственные действия по делу о шпионаже в пользу иностранного государства. Имена задержанных в ведомстве не разглашают, там только отметили, что официальные обвинения пока никому не предъявлены.

Николай Малинов.

По данным местной службы «Радио Свобода», правоохранители задержали ряд руководителей организации «Русофилы», а также политолога Живко Георгиева. У последнего спрашивали об исследованиях, которые он проводил по заказу иностранных организаций, в том числе близкого к Кремлю «Российского института стратегических исследований».

Журналистам «Радио Свободы» неизвестно, где находится руководитель «русофилов» Малинов, за 9 августа его телефон не отвечал.

В то же время «24 часа» и «Болгарское национальное радио» утверждают, что его задержали силовики, ночь на 10 сентября он проведет не в свободе. Официальное следствие обещает раскрыть все подробности дела 10 сентября.

Также сообщается о задержании секретаря «русофилов» Юрия Борисова, но его отпустили без предъявления обвинений.

Организация «Русофилы» действует на территории Болгарии уже более 15 лет, ее цель – укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией.

Автор 24 часа Болгарское национальное радио
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