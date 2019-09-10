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Венедиктов вбросил дезинформацию, чтобы скомпрометировать Зеркаль

Кремль пытается руками своих «агентов влияния» скомпрометировать деятельность МИД Украины. Под атаку попала замглавы ведомства Лана Зеркаль, которая добилась освобождения моряков в Морском трибунале в Гааге.

Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов осуществил вброс дезинформации, с целью дискредитировать деятельность замглавы МИД Украины Елены Зеркаль по освобождению украинских военно-пленных моряков. Свидетельством этого вброса стала публикация в личном Telegram-канале Венедиктова, пишет на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

«Венедиктов приписывает Зеркаль даже «неформальную коммуникацию новой команды Зеленского» – хотя именно это его утверждение сомнительно, ибо коммуникацию осуществлял Андрей Ермак (помощник президента). Поэтому это заявление известного российского пропагандиста может быть попыткой дискредитировать Зеркаль – некая месть за ее успех в судах», – подчеркнул Соловей.

В то же время, вброс этого фейка свидетельствует о признание заслуг Елены Зеркаль и ее ключевой роли в представление интересов Украины в Международном морском трибунале ООН и Гаагском трибунале. Именно благодаря усилиям Зеркаль Кремль был вынужден пойти на переговоры по обмену военнопленными и политузниками.

«И пост Алексея Венедиктова (внизу) тому подтверждение: он говорит, что Елена Зеркаль «повернула ключик» к освобождению «35» – «сначала у нас выигрывала дела в международных суда и трибуналах». То есть, фактически признает, что это именно она заставила Кремль пойти на переговоры – иначе потенциальные санкции (аресты судов по всему миру, недопуск для прохода через проливы и т.п.) грозили бы серьезными убытками», – пишет Соловей.

Скрин сообщения Венедиктова.

Напомним, что главред «Эхо Москвы» пытается занять роль неофициального связующего звена между Путиным и Зеленским, вместо ставшего уже токсичным Виктора Медведчука.

Источник POLITua
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