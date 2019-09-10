У Зеленского задумали создать специализированную военную прокуратуру и объединить СБУ и СВР

Зеленский определился с новым назначениями в СБУ и ГПУ. Источники назвали фамилии новых руководителей. При этом могут создать Специализированную военную прокуратуру, а СБУ и СВР слить в одну единую структуру.

В Офисе президента Украины подготовлены указы о новых назначениях в СБУ и прокуратуре, сообщает «ZN,UA» со ссылкой на свои источники.

Так, по данным журналистов, место уволенного главного военного прокурора Анатолия Матиоса в Генеральной прокуратуре может занять экс-нардеп Виктор Чумак.

При этом сама военная прокуратура будет существовать в другой форме, с полным подчинением ГПУ.

Рассматривается вариант того, что она будет реформирована по примеру Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, как сообщают источники издания в Офисе президента Украины, первым замглавы СБУ может стать Владислав Бухарев, занимающий пост руководителя Службы внешней разведки (СВР).

Такое назначение имеет под собой цель укрепления позиций нового руководства СБУ.

Источники агентства «Апостроф» в спецслужбах отмечают, что в свое время президент Владимир Зеленский специально назначил Владислава Бухарева на должность главы СВР с целью провести ревизию этой службы и ее реальных возможностей, расставить преданных и лояльных людей.

При этом это же в какой-то мере подтверждает и «ZN,UA», в случае, если произойдет такое назначение, то расставивший немало своих людей на позиции в СВР Бухарев, сможет влиять на политику двух спецслужб.

В тоже время, эксперты сходятся во мнении, что все идет к скорому обратному слиянию СБУ и СВР в один орган.

Как известно, СВР Украины была создана в соответствии с указом президента Украины 14 октября 2004 года на базе разведывательных подразделений Службы безопасности Украины (ранее существовали Департамент разведки,

Главное управление разведки СБ Украины) для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за границей.