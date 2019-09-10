Друзья шамана Габышева организовали протесты против результатов выборов мэра в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прошел стихийный митинг с требованием отменить результаты выборов мэра и освободить задержанных сторонников якутского шамана.

В Улан-Удэ на Площади Советов более 200 человек вышли на стихийный митинг с требованием провести повторные выборы мэра, а также освободить задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, сообщает издание «Babr24».

Как передают СМИ, акция началась в поддержку сторонников Габышева, который с марта идет из Якутска в Москву, чтобы провести «обряд изгнания» президента Владимира Путина. По данным издания «Номер один», жителей Иркутска Петра Дондукова и Игоря Гоношанова отправили под административный арест после того, как они встречали шамана в Бурятии.

В соцсетях публикуют видео с места событий. На видео люди собравшиеся на площади критикуют российские власти, как местные, так и федеральные.

В Бурятии Майдан?? Улан-Удэ. Местные собираются в центре города против путена. pic.twitter.com/IEJ3G9sWxM — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) September 9, 2019

«В Бурятии Майдан?? Улан-Удэ. Местные собираются в центре города против путена», – говорится в сообщении к видео в Twitter.

Позже к протесту присоединились депутат парламента Бурятии Баир Цыренов и Сенатор от Иркутской области и бывший глава ОМОНа республики Вячеслав Мархаев, ранее критиковавший разгоны митингов в Москве. Последний накануне проиграл выборы мэра Улан-Удэ исполняющему обязанности руководителя администрации города, члену «Единой России» Игорю Шутенкову.

В Улан-Удэ вспыхнули волнения после объявления результатов выборов. Люди прибывают на площадь Советов: https://t.co/rKz2TylQjL pic.twitter.com/D5O6JHzIEd — Activatica (@Activatica) September 9, 2019

После их появления на площади участники акции также стали требовать повторных выборов мэра, выступающие скандировали лозунги в поддержку кандидатуры Мархаева. Цыренов и несколько его сторонников остались ночевать на Площади Советов, где проходил митинг.