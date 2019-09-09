США возвращает Украине картину похищенную нацистами во время Второй мировой войны

Из США в Украину возвращается картина художника Панина, похищенная нацистами во время Второй мировой войны. Картина пропала их Днепропетровского художественного музея во время нацистской оккупации.

Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и Окружным судом округа Колумбия завершили многолетние процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая во время Второй мировой войны пропала из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США, информирует пресс-служба посольства Украины в США.

Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Какртина, которую возвращают США Украине. Какртина, которую возвращают США Украине. Пред 1 из 2 След

Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, до передачи картины народу Украины.

Україна повертає зі США картину, яка була викрадена нацистами у часи Другої світової війниПосольство України в США… Geplaatst door Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США op Maandag 9 september 2019

Напомним, что США призвали Россию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства. Госдеп приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией.