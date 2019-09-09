США тайно эвакуировали в 2017 году агента работавшего в правительстве России

Американские масс-медиа сообщили о тайном вывозе в 2017 году американского агента, работавшего под прикрытием в правительстве России. Агента эвакуировали из-за опасений разоблачения после вступления в должность Трампа.

В 2017 году спецслужбы США тайно вывезли одного из своих ценных агентов, который работал под прикрытием в российском правительстве, сообщает агентство «CNN» со ссылкой на источники в администрации американского лидера Дональда Трампа.

По их данным, эвакуировать шпиона понадобилось из опасений, что Трамп и его администрация могут повлиять на разоблачение агента, так как ранее неоднократно некорректно обращались с засекреченной информацией. Как отмечает телеканал, такое решение было принято после встречи в 2017 году Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком.

По информации СМИ, в ходе встречи в Белом доме они обсуждали секретные данные израильской разведки о деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство». При этом в администрации Трампа передачу секретных сведений опровергали.

В ЦРУ информацию телеканалу назвали ошибочной. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила «CNN», что данные не соответствуют действительности и «могут поставить под угрозу жизни людей». Представитель госсекретаря США Майка Помпео отказался от комментариев. Источник агентства «КоммерсантЪ» в российском МИДе информацию о беседе Лаврова и Трампа назвал бредом и «чистой воды паранойей».