В Улан-Удэ проходит стихийный митинг протеста из-за задержания друзей шамана Габышева

Власти задержали двух друзей якутского шамана Габышева. Народ требует их освобождения и пересчета голосов на местных выбора мэра.

Несколько сотен человек вышли на площадь Советов Бурятии Улан-Удэ проходят акции протеста против фальсификаций на местных выборах. Власти также задержали двух друзей якутского шамана Александра Габышева, говорится в сообщении журналиста Ивана Яковины на его странице в Facebook.

«В центре Улан-Удэ – столице Бурятии – уже сутки, оказывается, идёт стихийный митинг протеста», – говорится в сообщении.

По сообщению местных источнико, бурятский сторонник якутского шамана Александра Габышева Дмитрий Баиров в понедельник подошел к новоизбранному мэру города Игорю Шутенкову во время общения того с журналистами и вступил с ним в дискуссию. Баиров предъявил чиновнику претензии в том, что, по его мнению, власти натравили полицию на одного из сторонников Габышева и задержали его.

После этого Баиров намеревался покинуть площадь на своем автомобиле, но полицейские заблокировали выезд. Тогда он вышел в прямой эфир в интернет. На поддержку стали стягиваться другие жители города.

Источники уточнили, что полицейские задержали одного из прохожих, который пытался заступиться за Баирова. Теперь собравшиеся на площади требуют его освобождения.

«Народ требует пересчета голосов на местных выборах и освобождения двух друзей якутского шамана Габышева, который идёт в Москву изгонять Путина в ад», – отмечается в сообщении.

К главной площади столицы Бурятии стянут ОМОН. Собравшиеся требуют главу республики.

«Бурятские менты самого шамана трогать боятся, но посадили под арест его последователей. За тех заступились местные жители», – подчеркивается в сообщении.

Наблюдатели связывают произошедшее с результатами выборов мэра Улан-Удэ, в которых Игорь Шутенков набрал более 52 процентов голосов. Его основной соперник, лидер БРО КПРФ Вячеслав Мархаев набрал около 37 процентов.

«Там все бурлит, народу много, менты пока не вмешиваются. Очень странные дела!», – пишет Яковина.

В центре Улан-Удэ – столице Бурятии – уже сутки, оказывается, идёт стихийный митинг протеста. Народ требует пересчета… Geplaatst door Yakovina Ivan op Maandag 9 september 2019

Напомним, что шаман стал известен после того, как заявил, что нацлидер России Владимир Путин – «не человек, а демон», и отправился в пешком в Москву, что бы изгнать «демона». В настоящее время шаман находится в Улан-Удэ.