Сенцов и Кольченко дадут показания по делу об их похищение в Крыму

Прокуратура Крыма намерена вызвать Сенцова и Кольченко для дачи показаний. Им должны предоставить статус потерпевших.

Прокуратура Крыма будет вызывать освобожденных из заключения России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний, сообщает «Громадське Радио» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Екатерину Диденко.

«Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинских Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму», – сказала Диденко.

Процессуальные действия будут проводиться после того, как украинцев обследуют врачи.

«В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших», – добавила пресс-секретарь.

Напомним, сегодня врачи «Феофании» сообщили, что в больнице на лечении находится 8 освобожденных украинцев, всем им уже поставили предварительные диагнозы. Какие именно – врачи не разглашают.

Один из тех, кому нужно отдельное лечение, является Станислав Клых, его уже направили в специализированное отделение военного госпиталя. Отмечалось, что Олег Сенцов в больнице еще не появлялся.

Пресс-центр Минобороны сообщал, что состояние здоровья освобожденных украинских моряков, которых направили на осмотр в военный госпиталь расценивается как удовлетворительное.