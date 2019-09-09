Состояние здоровья освобожденных моряков не вызывает опасений у врачей

На данный момент состояние здоровья украинских моряков, освобожденных 7 сентября, расценивают как удовлетворительное, сообщает пресс-центр Минобороны.

Сегодня, 9 сентября в военном клиническом госпитале врачи совершили обход, где моряки проходят медико-психологическую реабилитацию.

«В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение», – сказано в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому из них нужно время на лечение и обследование. Также им оказывают помощь психологи и военный капеллан.

В связи с этим, военный госпиталь переведен на усиленный режим работы, весь его личный состав оказывает квалифицированную медпомощь морякам, кроме того, дополнительно создан резерв койко-мест.

Сегодня врачи «Феофании» сообщили, что сейчас в больнице на лечении находится 8 освобожденных украинцев, всем им уже поставили предварительные диагнозы. Какие именно – врачи не разглашают.

Один из тех, кому нужно отдельное лечение, является Станислав Клых, его уже направили в специализированное отделение военного госпиталя. Отмечалось, что Олег Сенцов в больнице еще не появлялся.