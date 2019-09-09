Вышинский сыграл роль ширмы в обменном списке России, – российский политолог

Вышинский оказался единственным «приличным человеком» из всего списка обмена представленного Россией. Остальные персонажи, которых Россия затребовала на обмен – больше напоминают типажи фильма «Бригада».

Обвиненный в Украине в госизмене экс-главред РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский фактически насильственно вывезен в Москву. Без его присутствия этот список состоял бы сюрреалистичность типажей бандитов лихих 90-х, сообщил российский политолог Андррей Оккара.

«Как я понял и разобрался, там вот какая ситуация: Вышинского ну очень сильно и настойчиво звали в Москву, хотя ему это не надо и не слишком хочется. Но без него это был бы просто сюрреализм: в Украине ждут из Москвы героев, чьи имена все знают, а в Москву из Киева прилетает баржа с типажами из фильма про «Бригаду». Поэтому Кирилл вынужден был сыграть роль фронт-мена всей этой чудесной компании», – сообщил политолог.

Напомним, что в прошедшую субботу состоялся обмен пленными и политузниками между Украиной и Россией.

Журналист-международник Игорь Соловей напомнил, что в застенках КГБ и ФСБ ожидают освобождения Шаройко и другие политзаключенные.