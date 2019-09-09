Названа новая дата трехсторонних переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину

Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС пройдут 19 сентября. Вице-президент Еврокомиссии надеется на прогресс.

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией состоятся 19 сентября в Брюсселе, сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович в своем Twitter.

«Рад сообщить, что 19 сентября я буду проводить очередной раунд трехсторонних газовых переговоров. Я уверен, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона», – написал Шефчович.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 9, 2019

Напомним, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее анонсировал газовые переговоры на 16 сентября.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Вариант прекращения российским «Газпромом» транзита природного газа через Украину в 2020 году в «Нафтогазе» считают основным. В связи с этим ГТС Украины уже подготовили к работе в реверсном режиме.