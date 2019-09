Названа новая дата трехсторонних переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией состоятся 19 сентября в Брюсселе, сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович в своем Twitter.

«Рад сообщить, что 19 сентября я буду проводить очередной раунд трехсторонних газовых переговоров. Я уверен, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона», – написал Шефчович.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 9, 2019