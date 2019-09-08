Госдеп США потребовал от России выполнения всех положений Минских соглашений

США призвали Россию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства. Госдеп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.

Соединенные Штаты приветствовали освобождение 35 украинских заложников из российского плена и призвали Россию к выполнению всех взятых ею обязательств в рамках Минских договоренностей, говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном посольством США в Украине.

«Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными», – говорится в заявлении.

В США заявили, что «хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной».

«Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений», – отметили в Госдепе.

Напомним, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35. Среди освобожденных из российского плена 24 украинских моряка и 11 политузников. Некоторые из них находились в России с 2014 года.