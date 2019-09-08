Стали известны новые условия соглашений между МВФ и Украиной

«Fitch» назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ. Среди обязательств Украины может быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором.

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели, говорится в обзоре международного агентства «Fitch Ratings».

По прогнозам аналитиков, среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о «сплите»), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы «Fitch Ratings» указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ, а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении «Приват банка».

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Раде в случае политических разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

В то же время, «Fitch» повысило рейтинг Украины до «B» с позитивным прогнозом.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что новая программа кредитования МВФ будет, возможно, последней.

«Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы», – сказала Маркарова.

Министр отметила, что задача Украины – «выпуститься» из программы, как это удалось раньше другим европейским странам.

«Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами», – заявила Маркарова.

Миссия МВФ намерена посетить Украину с 10 по 24 сентября.