В застенках КГБ и ФСБ ожидают освобождения Шаройко и другие политзаключенные

После вызволения из российского плена украинских политузников и моряков необходимо добиться освобождения журналиста Павла Шаройко в Беларуси и крымских татар в России.

Украине необходимо продолжать освобождать остальных политзаключенных, находящихся, как в России, так в других странах. В частности необходимо добиться освобождения собственного корреспондента «Украинского Радио» Павла Шаройко, который был задержан в Беларуси 17 ноября 2017 года, а 23 мая 2018 года – осужден на срок более 8 лет, заявил в эфире «UATV» журналист-международник Игорь Соловоей.

«Нельзя забывать о других политзаключенных в других странах. Например, Павел Шаройко сидит в Беларуси уже год-два или сколько там уже не помню. Его тоже нельзя забывать», – заявил в эфире журналист.

Соловей особо подчеркнул, что необходимо продолжить процесс освобождения украинских политических узников. В первую очередь – находящихся в российских тюрьмах крымских татарских активистов, которых по различным «делам» задерживали в оккупированном Крыму и осудили в России. Он отметил, что крымскотатарский народ находится в заложниках у России и подвергается жестким преследованиям.

Как известно 3-4 октября состоится Форум регионов Украины и Беларуси в Житомире, куда президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Беларуси Александр Лукашенко. По словам посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, участие глава Беларуси Александра Лукашенко в Форуме регионов в Житомире важно для двусторонних отношений.

Зеленский может использовать эту возможность, что бы обсудить с Лукашенко вопрос освобождения и передачи Украине Павло Шаройко, отбывающего тюремное заключение в Беларуси.

Напомним, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан сразу после встречи с гражданином Беларуси Василием Семашко работавшим тогда в российском корпункте телеканала «НТВ» в Беларуси. О Семашко также известно, что является штатный российским провокатором.