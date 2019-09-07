Состоялся обмен пленными и политузниками между Украиной и Россией

В Украину вернулись 11 политузников и 24 военнопленных моряка. В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины.

В Украину вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации. Самолет с украинцам сел в аэропорту «Борисполь» ориентировочно в 13:32, сообщил в видеотрансляции на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

B аэропорту Борисполь пленников Кремля встречали родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствовали также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

Geplaatst door Solovey Igor op Zaterdag 7 september 2019

В частности, в рамках обмена пленными Россия передала Украине:

– Олега Сенцова

Крымский режиссер, осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму.

Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

– Александра Кольченко

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов.

Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

– Станислава Клыха и Николая Карпюка

26 мая 2016 суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха – к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

– Романа Сущенко

Корреспондент «Укринформа» во Франции. Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года, ему предъявили обвинение в шпионаже.

В 2018 году Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

– Павла Гриба

Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО. В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.

– Владимира Балуха

Балуха задержали в его доме в Крыму в декабре 2016 года, оккупационный суд полуострова приговорил украинца к 4 годам и 11 месяцам колонии. В марте 2019 года Балуха вывезли из Крыма на территорию России.

– Алексея Сизоновича

61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича из Краснодона обвинили в подготовке теракта в Ростовской области и приговорили к 12 годам тюрьмы.

– Эдема Бекирова

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд» Симферополя арестовал Бекирова.

– Артура Панова

Панов обвинялся российским следствием в подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону с помощью самодельного взрывного устройства. Был приговорен к 8 годам тюремного заключения в 2017 году.

– Евгения Панова

Летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в «приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы» и «контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза».

Также в Украину вернулись 24 моряка, задержанные при захвате украинских кораблей в Керченском проливе:

– Юрий Будзыло

– Вячеслав Зинченко

– Андрей Опрыско

– Сергей Цыбизов

– Андрей Артеменко

– Владимир Терещенко

– Евгений Семидоцкий

– Виктор Беспальченко

– Андрей Шевченко

– Владимир Варимез

– Михаил Власюк

– Богдан Головаш

– Сергей Чулиба

– Олег Мельничук

– Богдан Небылица

– Владислав Костышин

– Сергей Попов

– Юрий Безъязычный

– Роман Мокряк

– Андрей Эйдер

– Андрей Драч

– Владимир Лисовой

– Денис Гриценко

– Василий Сорока

Украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а остальных освобожденных в субботу украинцев – в больницу «Феофания».

Моряков с родными привезли из международного аэропорта «Борисполь» в военный госпиталь двумя автобусами.

Кроме того, 11 гражданских освобожденных украинцев с родными привезли в клиническую больницу «Феофания» на обследование.

Начальник медицинской части военного госпиталя Александр Циц в комментарии журналистам сообщил, что среди моряков, вернувшихся из РФ, нет людей в тяжелом состоянии.

«Слава богу, тяжелых состояний нет. Практически все в удовлетворительном состоянии», – заявил Циц.

Адвокат Карпюка Алексей Барановский сообщил, что их отпустили врачи. Он также сообщил, что освобожденный политзаключенный Станислав Клых находится в реанимации.

Украина в рамках обмена пленными отдала России 35 заключенных, минимум 30 из которых являются гражданами Украины. Это следует из предварительного списка, который появился в распоряжении масс-медиа.

По данным источников «Украинской Правды», приближенных к процессу обмена, в списках россиян – 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Предварительно в список Украины, по данным «Украинской Правды» включены:

1. Владимир Цемах – гражданин Украины. Командир роты наемников в 2014-м в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели «Боинга» МН-17. Сообщалось, что выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в катастрофе MH17.

2. Кирилл Вышинский – гражданин Украины, руководитель пророссийского информационного агентства «РИА Новости-Украина». 5 мая 2018 Вышинского задержали по подозрению в государственной измене. 17 мая суд арестовал его. По данным сайта «Миротворец», а затем и следствия, Вышинский был в Крыму во время аннексии и способствовал ей в медийной сфере, и даже не публично получил от Путина медаль «За возвращение Крыма».

3. Виктор Агеев 13.09.1995 – российский солдат, взятый в плен в Донбассе летом 2017 года. Получил 10 лет тюрьмы: осужденный за терроризм и незаконное использование оружия.

4. Александр Баранов, 11.08.1983 – граждан Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в российскую армию. 8 февраля 2018 Подольский райсуд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы.

5. Максим Одинцов, 25.04.1983 – гражданин Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в российскую армию. Осужден за дезертирство на 14 лет.

6. Аслан Басханов, 06.04.1966 – украинец. Более детальной информации пока что нет.

7. Елена Бобова, 26.04.1972 – гражданка Украины, участница антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Вместе с еще тремя фигурантами – Пикаловым Валерием, Денисом Хитровым и Петром Мельничуком задержаны в марте 2017 года. Их обвинили в государственной измене. По данным СБУ, они создали целую шпионскую сеть, вербовали сотрудников стратегических предприятий на юге Украины и собирали информацию о передвижении сил ВСУ.

8. Денис Хитров, 28.04.1977 – гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

9. Петр Мельничук, 12.07.1972 – гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

10. Андрей Васьковский, 25.12.1991 – гражданин Украины, экс-сотрудник СБУ. В августе 2018 года тогдашний председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что в рядах ведомства нашли «крота», впоследствии адвокаты сообщили, что этим «кротом» является капитан СБУ Андрей Васьковский. Его вроде задержали во время того, как он фотографировал документы с грифом «секретно».

11. Владимир Галичий, 18.01.1948 – гражданин Украины. Экс-депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Галичого задержали на админгранице Крыма и Херсонской области в сентябре 2015 года. Его обвинили в госизмене, однако сам он вину не признает. Находился в СИЗО.

12. Сергей Гнатьев, 13.04.1988 – гражданин Украины. Осужденный, по имеющейся информации, на 8 лет за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях.

13. Анна Дубенко, 18.08.1982 – гражданка Украины. Связистка украинской военной части в Бахмуте, обвиняется в передаче разведданных противнику, была арестована контрразведкой. Провела в СИЗО почти 2 года.

14. Станислав Ежов, 22.06.1978 – гражданин Украины, бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Задержан 20 декабря 2017. Обвинен в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

15. Аркадий Жидких, 19.11.1967 – гражданин России, воевал на стороне боевиков на Донбассе под позывным «Якут». Взят в плен украинскими военными в сентябре 2015 года.

16. Игорь Кимаковский, 28.04.1972 – гражданин России, агент ФСБ. Задержан в июне 2015 года. Поймали Кимаковского в поселке Березовое Донецкой области. В СБУ отметили, что он наладил связи с боевиками «ДНР» и передавал им информацию о дислокации и перемещении украинских войск. Сам Кимаковский утверждает, что является преподавателем, а на Донбасс приехал добровольцем, чтобы восстанавливать инфраструктуру.

17. Ольга Ковалис, 07.08.1968 – российская шпионка. Задержана на блокпосту возле Мариуполя в апреле 2015 года. Ее обвинили в сборе информации для боевиков «ДНР» и формировании сети шпионов. С того времени находилась в СИЗО.

18. Сергей Коверник, 16.02.1978 – нет информации.

19. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 – гражданин Украины. Вместе с Федоровым задержан в июне 2018 года в Николаеве. Осуждены за сбор информации о передвижении сил ВСУ и передаче ее кураторам. Пытались принять сделку со следствием и признать вину, однако суд отклонил это. До задержания Кореновский работал местным скульптором.

20. Виктор Федоров, 18.07.1969 – гражданин Украины. Осужден за сбор информации о передвижении сил ВСУ.

21. Андрей Костенко, 18.09.1984 – гражданин Украины. Более подробной информации пока нет.

22. Алексей Лазаренко, 13.10.1985 – гражданин Украины, агент российской военной разведки, работал на одном из стратегических предприятий Украины – авиазаводе «МИГремонт» в Запорожье. Завербован пять лет назад, имел прямой доступ к украинским военным тайнам. Его задержали летом 2019 года на границе с Россией, он ехал к куратору с новой информацией о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома.

23. Сергей Лазарев, 07.05.1957 – гражданин Украины, полковник ВВС Украины, русский агент. Имел позывной «Сократ» и шпионил в пользу России более трех лет в отрасли авиастроения. По данным следствия, был задержан в 2017 году, а в конце 2018 стало известно, что был приговорен к 4 годам лишения свободы. В интервью ТСН.Тиждень рассказывал, как ему не нравилась украинизация и он сам искал способы стать российским агентом.

24. Юрий Ломако, 04.02.1961 – гражданин Украины. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове. Капитан 1-го ранга военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму 2015 года. Россиянам передавал информацию о воинских частях и личном составе украинской армии. В апреле 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы.

25. Евгений Мефедов, 22.05.1983 – гражданин Украины, фигурант «дела 2 мая», подозреваемый в сепаратизме.

26. Юлия Просолова, 13.07.1988 – гражданка Украины. Осуждена на 12 лет по обвинению в совершении теракта в Мариуполе, во время которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Прасолова признала вину и в октябре 2018 года получила 12 лет заключения.

27. Александр Ракущин, 19.03.1963 – гражданин Украины, офицер запаса Вооруженных сил Украины, обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Его задержали в июне 2019 года. Следствие считает, что ФСБ завербовала Ракущина еще в 2017 году на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища. Он собирал информацию об украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ.

28. Антонина Родионова, 06.09.1969 – гражданка Украины, экс-сотрудница Нацгвардии, шпионка. Была завербована в августе 2016 года. Она работала делопроизводителем в службе радиационной, химической, биологической защиты Службы экологической безопасности Главного управления Национальной гвардии Украины. В России передавала ряд организационных данных Нацгвардии. Признала вину и 24 января 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.

29. Александр Саттаров, 28.12.1980 – гражданин Украины. Один из бойцов крымского «Беркута», которого судят в Киеве за участие в пророссийской «самообороне» Крыма, которая способствовала аннексии полуострова Россией.

30. Алексей Седиков, 10.10.1979 – гражданин России, лейтенант запаса ВС РФ, воевавший на стороне боевиков «ЛНР». Его захватили в плен украинские военные на Донбассе в июле 2016 года. Через год суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам лишения свободы.

31. Тарас Синичак, 24.06.1977 – гражданин Украины, бывший военный медик. Обвинен в государственной измене и дезертирстве. После оккупации полуострова Синичак не выполнил приказ и не вышел на территорию материковой Украины, взамен получил российский паспорт и перешел на службу в армию РФ. Был задержан украинскими правоохранителями в Херсонской области в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице с Крымом.

32. Александр Тарасенко, 10.07.1970 – гражданин Украины. Другой информации пока нет.

33. Андрей Третьяков, 18.10.1973 – гражданин Украины. Корректировщик огня сепаратистов. Задержан в 2017 году в Авдеевке.

34. Павел Черных, 04.08.1975 – россиянин, шпион. Муж Ольги Ковалис, был задержан вместе с ней на блокпосту и получил аналогичные обвинения. С того времени находился в СИЗО.

35. Руслан Гаджиев (?), 10.02.1973 – значится в предварительном списке, но адвокат утверждает, что его не обменяли.

По прибытию в Москву россиян вывезли теми же автобусами, которыми привозили в аэропорт украинцев из СИЗО Лефортово, передает «Громадське».

Автобуси з росіянами, яких передала Україна, їдуть з аеропорту "Внуково-2" pic.twitter.com/2D3FTetk2I — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Родственники некоторых из вернувшихся узнали об их освобождении от журналистов.

Накануне стало известно , что фигуранты списка обмена пленными, которых Украина передавала России были освобождены и помилованы указами президента Владимира Зеленского.