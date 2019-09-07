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Состоялся обмен пленными и политузниками между Украиной и Россией

В Украину вернулись 11 политузников и 24 военнопленных моряка. В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины.

В Украину вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации. Самолет с украинцам сел в аэропорту «Борисполь» ориентировочно в 13:32, сообщил в видеотрансляции на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

B аэропорту Борисполь пленников Кремля встречали родственники, близкие, друзья и журналисты. Присутствовали также политики, в частности президент Владимир Зеленский.

Geplaatst door Solovey Igor op Zaterdag 7 september 2019

В частности, в рамках обмена пленными Россия передала Украине:

Олега Сенцова

Крымский режиссер, осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму.

Олег Сенцов.

Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Александра Кольченко

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов.

Александра Кольченко.

Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Станислава Клыха и Николая Карпюка

26 мая 2016 суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха – к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Романа Сущенко

Корреспондент «Укринформа» во Франции. Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года, ему предъявили обвинение в шпионаже.

Роман Сущенко (в центре).

В 2018 году Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Павла Гриба

Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Павел Гриб.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО. В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.

Владимира Балуха

Балуха задержали в его доме в Крыму в декабре 2016 года, оккупационный суд полуострова приговорил украинца к 4 годам и 11 месяцам колонии. В марте 2019 года Балуха вывезли из Крыма на территорию России.

Алексея Сизоновича

61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича из Краснодона обвинили в подготовке теракта в Ростовской области и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Эдема Бекирова

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Эдем Бекиров.

Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд» Симферополя арестовал Бекирова.

Артура Панова

Панов обвинялся российским следствием в подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону с помощью самодельного взрывного устройства. Был приговорен к 8 годам тюремного заключения в 2017 году.

Евгения Панова

Летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в «приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы» и «контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза».

Также в Украину вернулись 24 моряка, задержанные при захвате украинских кораблей в Керченском проливе:

Юрий Будзыло

Вячеслав Зинченко

Андрей Опрыско

Сергей Цыбизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Виктор Беспальченко

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислав Костышин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Андрей Драч

Владимир Лисовой

Денис Гриценко

Василий Сорока

Украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а остальных освобожденных в субботу украинцев – в больницу «Феофания».

Моряков с родными привезли из международного аэропорта «Борисполь» в военный госпиталь двумя автобусами.

Кроме того, 11 гражданских освобожденных украинцев с родными привезли в клиническую больницу «Феофания» на обследование.

Начальник медицинской части военного госпиталя Александр Циц в комментарии журналистам сообщил, что среди моряков, вернувшихся из РФ, нет людей в тяжелом состоянии.

«Слава богу, тяжелых состояний нет. Практически все в удовлетворительном состоянии», – заявил Циц.

Адвокат Карпюка Алексей Барановский сообщил, что их отпустили врачи. Он также сообщил, что освобожденный политзаключенный Станислав Клых находится в реанимации.

Украина в рамках обмена пленными отдала России 35 заключенных, минимум 30 из которых являются гражданами Украины. Это следует из предварительного списка, который появился в распоряжении масс-медиа.

По данным источников «Украинской Правды», приближенных к процессу обмена, в списках россиян – 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Лица которых выдала России в обмен на политузников и пленных Украина.

Предварительно в список Украины, по данным «Украинской Правды» включены:

1. Владимир Цемах – гражданин Украины. Командир роты наемников в 2014-м в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели «Боинга» МН-17. Сообщалось, что выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в катастрофе MH17.

2. Кирилл Вышинский – гражданин Украины, руководитель пророссийского информационного агентства «РИА Новости-Украина». 5 мая 2018 Вышинского задержали по подозрению в государственной измене. 17 мая суд арестовал его. По данным сайта «Миротворец», а затем и следствия, Вышинский был в Крыму во время аннексии и способствовал ей в медийной сфере, и даже не публично получил от Путина медаль «За возвращение Крыма».

3. Виктор Агеев 13.09.1995 – российский солдат, взятый в плен в Донбассе летом 2017 года. Получил 10 лет тюрьмы: осужденный за терроризм и незаконное использование оружия.

4. Александр Баранов, 11.08.1983 – граждан Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в российскую армию. 8 февраля 2018 Подольский райсуд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы.

5. Максим Одинцов, 25.04.1983 – гражданин Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в российскую армию. Осужден за дезертирство на 14 лет.

6. Аслан Басханов, 06.04.1966 – украинец. Более детальной информации пока что нет.

7. Елена Бобова, 26.04.1972 – гражданка Украины, участница антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Вместе с еще тремя фигурантами – Пикаловым Валерием, Денисом Хитровым и Петром Мельничуком задержаны в марте 2017 года. Их обвинили в государственной измене. По данным СБУ, они создали целую шпионскую сеть, вербовали сотрудников стратегических предприятий на юге Украины и собирали информацию о передвижении сил ВСУ.

8. Денис Хитров, 28.04.1977 – гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

9. Петр Мельничук, 12.07.1972 – гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

10. Андрей Васьковский, 25.12.1991 – гражданин Украины, экс-сотрудник СБУ. В августе 2018 года тогдашний председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что в рядах ведомства нашли «крота», впоследствии адвокаты сообщили, что этим «кротом» является капитан СБУ Андрей Васьковский. Его вроде задержали во время того, как он фотографировал документы с грифом «секретно».

11. Владимир Галичий, 18.01.1948 – гражданин Украины. Экс-депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Галичого задержали на админгранице Крыма и Херсонской области в сентябре 2015 года. Его обвинили в госизмене, однако сам он вину не признает. Находился в СИЗО.

12. Сергей Гнатьев, 13.04.1988 – гражданин Украины. Осужденный, по имеющейся информации, на 8 лет за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях.

13. Анна Дубенко, 18.08.1982 – гражданка Украины. Связистка украинской военной части в Бахмуте, обвиняется в передаче разведданных противнику, была арестована контрразведкой. Провела в СИЗО почти 2 года.

14. Станислав Ежов, 22.06.1978 – гражданин Украины, бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Задержан 20 декабря 2017. Обвинен в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

15. Аркадий Жидких, 19.11.1967 – гражданин России, воевал на стороне боевиков на Донбассе под позывным «Якут». Взят в плен украинскими военными в сентябре 2015 года.

16. Игорь Кимаковский, 28.04.1972 – гражданин России, агент ФСБ. Задержан в июне 2015 года. Поймали Кимаковского в поселке Березовое Донецкой области. В СБУ отметили, что он наладил связи с боевиками «ДНР» и передавал им информацию о дислокации и перемещении украинских войск. Сам Кимаковский утверждает, что является преподавателем, а на Донбасс приехал добровольцем, чтобы восстанавливать инфраструктуру.

17. Ольга Ковалис, 07.08.1968 – российская шпионка. Задержана на блокпосту возле Мариуполя в апреле 2015 года. Ее обвинили в сборе информации для боевиков «ДНР» и формировании сети шпионов. С того времени находилась в СИЗО.

18. Сергей Коверник, 16.02.1978 – нет информации.

19. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 – гражданин Украины. Вместе с Федоровым задержан в июне 2018 года в Николаеве. Осуждены за сбор информации о передвижении сил ВСУ и передаче ее кураторам. Пытались принять сделку со следствием и признать вину, однако суд отклонил это. До задержания Кореновский работал местным скульптором.

20. Виктор Федоров, 18.07.1969 – гражданин Украины. Осужден за сбор информации о передвижении сил ВСУ.

21. Андрей Костенко, 18.09.1984 – гражданин Украины. Более подробной информации пока нет.

22. Алексей Лазаренко, 13.10.1985 – гражданин Украины, агент российской военной разведки, работал на одном из стратегических предприятий Украины – авиазаводе «МИГремонт» в Запорожье. Завербован пять лет назад, имел прямой доступ к украинским военным тайнам. Его задержали летом 2019 года на границе с Россией, он ехал к куратору с новой информацией о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома.

23. Сергей Лазарев, 07.05.1957 – гражданин Украины, полковник ВВС Украины, русский агент. Имел позывной «Сократ» и шпионил в пользу России более трех лет в отрасли авиастроения. По данным следствия, был задержан в 2017 году, а в конце 2018 стало известно, что был приговорен к 4 годам лишения свободы. В интервью ТСН.Тиждень рассказывал, как ему не нравилась украинизация и он сам искал способы стать российским агентом.

24. Юрий Ломако, 04.02.1961 – гражданин Украины. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове. Капитан 1-го ранга военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму 2015 года. Россиянам передавал информацию о воинских частях и личном составе украинской армии. В апреле 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы.

25. Евгений Мефедов, 22.05.1983 – гражданин Украины, фигурант «дела 2 мая», подозреваемый в сепаратизме.

26. Юлия Просолова, 13.07.1988 – гражданка Украины. Осуждена на 12 лет по обвинению в совершении теракта в Мариуполе, во время которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Прасолова признала вину и в октябре 2018 года получила 12 лет заключения.

27. Александр Ракущин, 19.03.1963 – гражданин Украины, офицер запаса Вооруженных сил Украины, обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Его задержали в июне 2019 года. Следствие считает, что ФСБ завербовала Ракущина еще в 2017 году на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища. Он собирал информацию об украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ.

28. Антонина Родионова, 06.09.1969 – гражданка Украины, экс-сотрудница Нацгвардии, шпионка. Была завербована в августе 2016 года. Она работала делопроизводителем в службе радиационной, химической, биологической защиты Службы экологической безопасности Главного управления Национальной гвардии Украины. В России передавала ряд организационных данных Нацгвардии. Признала вину и 24 января 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.

29. Александр Саттаров, 28.12.1980 – гражданин Украины. Один из бойцов крымского «Беркута», которого судят в Киеве за участие в пророссийской «самообороне» Крыма, которая способствовала аннексии полуострова Россией.

30. Алексей Седиков, 10.10.1979 – гражданин России, лейтенант запаса ВС РФ, воевавший на стороне боевиков «ЛНР». Его захватили в плен украинские военные на Донбассе в июле 2016 года. Через год суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам лишения свободы.

31. Тарас Синичак, 24.06.1977 – гражданин Украины, бывший военный медик. Обвинен в государственной измене и дезертирстве. После оккупации полуострова Синичак не выполнил приказ и не вышел на территорию материковой Украины, взамен получил российский паспорт и перешел на службу в армию РФ. Был задержан украинскими правоохранителями в Херсонской области в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице с Крымом.

32. Александр Тарасенко, 10.07.1970 – гражданин Украины. Другой информации пока нет.

33. Андрей Третьяков, 18.10.1973 – гражданин Украины. Корректировщик огня сепаратистов. Задержан в 2017 году в Авдеевке.

34. Павел Черных, 04.08.1975 – россиянин, шпион. Муж Ольги Ковалис, был задержан вместе с ней на блокпосту и получил аналогичные обвинения. С того времени находился в СИЗО.

35. Руслан Гаджиев (?), 10.02.1973 – значится в предварительном списке, но адвокат утверждает, что его не обменяли.

По прибытию в Москву россиян вывезли теми же автобусами, которыми привозили в аэропорт украинцев из СИЗО Лефортово, передает «Громадське».

Родственники некоторых из вернувшихся узнали об их освобождении от журналистов.

Накануне стало известно , что фигуранты списка обмена пленными, которых Украина передавала России были освобождены и помилованы указами президента Владимира Зеленского.

Источник POLITua Украинская Правда Громадське
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