Одесситы выступили в поддержку уволенного директора художественного музея Ройтбурда

В Одессе проходит митинг в поддержку Александра Ройтбурда. Организаторы собирают подписи под обращением к местной власти.

В Одессе под областным советом собрался митинг в поддержку Александра Ройтбурда, ранее на этой неделе уволенного решением депутатов с поста директора Одесского художественного музея. Как сообщают организаторы митинга, они планируют сбор подписей под обращением к мэру, депутатам и главе облсовета и создать петицию на сайте президента, передает «Левый Берег».

По подсчетам участников митинга, на площади перед облсоветом собралось больше тысячи человек. Под обращением к облсовету с требованием отменить решение об увольнении Ройтбурда поставили более тысячи подписей.

Как сообщает корреспондент издания, перед собравшимися на митинге выступают люди: в первый час это были Александр Ройтбурд, его заместительница Александра Ковальчук, мэр Львова Андрей Садовой, Алексей Ботвинов, Александр Бабич, Виталий Оплачко и депутаты облсовета, которые голосовали против увольнения художника.

На митинге в поддержку Александра Ройтбурда. На митинге в поддержку Александра Ройтбурда. На митинге в поддержку Александра Ройтбурда. На митинге в поддержку Александра Ройтбурда. На митинге в поддержку Александра Ройтбурда. Пред 1 из 5 След

В самом музее отмечают, что увольнение Ройтбурда – незаконно, поэтому он будет подавать в суд и оспаривать это решение депутатов.

На митинге выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

Последним у микрофона выступил поэт Борис Херсонский. После этого на площади состоится диджей-сет.

Напомним, 4 сентября Одесский облсовет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. В целом «за» проголосовал 51 депутат, «против»- трое, удержалось – двое, не голосовало – 17.

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова.

Против этого решения выступили ключевые украинские институции в сфере культуры – Украинский институт, Центр Довженко, а также министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.