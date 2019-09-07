Глава СБУ Баканов принял участие в празднование юбилея соратника Медведчука

Кроме Баканова на юбилее Суркиса присутствовали помошник президента Шефир, депутаты «Слуги народа» и актеры «95 квартала». Сам Баканов мотивировал свое присутствие на юбилее Суркиса «необходимостью оперативной работы.

Глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, а также депутаты от партии «Слуга народа» и актеры студии «Квартал-95» приняли участие в праздновании 70-летия депутата от партии «ОПЗЖ», соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса, говорится в расследовании «Схем».

Празднование юбилея проходило 4 сентября в гостинице «Интерконтиненталь». Среди гостей журналисты зафиксировали экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко. Соратников Суркиса по «Оппозиционной платформе «За жизнь» Сергея и Юлию Левочкиных, Юрия Бойко, Нестора Шуфрича, Наталью Королевскую, Александра Пузанова. Также на праздновании присутствовали бизнесмены Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук с супругой, также в кадр попал автомобиль, принадлежащий супруге Дмитрия Фирташа.

Также среди приглашенных были сын бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александр, бывший глава СБУ Василий Грицак.

Из «новых лиц» украинского политикума поздравить Суркиса с 70-летием, кроме Баканова и Шефира, пришли депутаты от «Слуги народа» Михаил Радуцкий и Александр Ткаченко. Из актеров «95 квартала» замечены были Евгений Кошевой, Мика Фаталов, Степан Казанин, а также автомобиль, зарегистрированный на супруга Елены Кравец.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью «1+1» говорил о том, что к партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» есть большие вопросы в части финансирования и обещал «плохой конец этой истории».

«Партия Медведчука – там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», – сказал тогода Зеленский.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил «theБабелю», что присутствовал на праздновании 70-летия народного депутата от «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Григория Суркиса.

Судя по ответу Баканова, можно предположить, что он был на вечеринке Суркиса по служебным делам.

«Я кроме всего прочего сегодня и оперативный сотрудник», – ответил Баканов.

Вчера программа Схемы показала видео, на котором зафиксировано, как Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир посетили празднование дня рождения Суркиса 4 сентября столичном отеле «Интерконтиненталь».