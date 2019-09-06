Фигуранты списка обмена пленными освобождены и помилованы указами Зеленского

В профильной комиссии подтвердили рассмотрение вопроса о помиловании осужденных из списка на обмен. Результаты решений не разглашаются. Адвокат Рыбин заявил, что президент Зеленский уже помиловал людей из обменного списка.

Комиссия при президенте по вопросам помилования рассматривала вопросы помилования осужденных из списка на обмен между РФ и Украиной, сообщил член комиссии, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, передает «Громадське радіо».

В то же время Павличенко отказался сообщить, какими были решения комиссии в отношении осужденных.

«Эта информация сейчас не открыта. Я участвую в этой комиссии по помилованию, и мы рассматривали часть этих материалов, но я не могу говорить о том, какой результат и кого конкретно .. чьи дела мы рассматривали», – отметил Павличенко.

Он подчеркнул, что чем меньше информации будет, тем больше уверенности в результате.

«Россия использует это. Когда разгоняются волны, они играют против Украины», – добавил Павличенко.

Вечером 6 сентября адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка. Однако он не уточнил в видеообращение на своей странице в Facebook, о каком количестве людей идет речь и не назвал их фамилий.

Рыбин сообщил, что украинская сторона практически выполнила все договоренности, и в пункте сбора находятся все лица, которые будут обменены, кроме 1 человека.

«По состоянию на 16:45 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора», – заявил адвокат.

Рыбин призвал безотлагательно исправить эту ситуацию для проведения обмена.

Позже адвокат сообщил, что имя россиянина – Руслан Гаджиев, и он осужден в Украине к 15 годам лишения свободы. По его словам, Украина в последний момент исключила Гаджиева из списка на обмен.

Адвокат отметил, что все другие фигуранты списка уже освобождены и помилованы указами президента, они собраны в пункте сбора в Киевской области и ждут обмена.

Тот, кого Украина не отдает!!!! Geplaatst door Валентин Рыбин op Vrijdag 6 september 2019

Напомним, накануне апелляционный суд Украины освободил из-под стражи боевика «ДНР» Владимира Цемаха, после чего президент России Владимир Путин сделал заявление о масштабном и полноценном обмене пленными.