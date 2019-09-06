Фракция «Слуга народа» готовит почву для узурпации власти Зеленским, – Сюмар

Через две недели украинцы проснутся в стране, напоминающей Беларусь, если законодательные инициативы новой власти будут приняты парламентом. В частности, отмечается, что данным законопроектом хотят прекратить полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и передать ее функции генпрокурору, сообщила на своей странице в Facebook член депутатской фракции политической партии «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Украины IX созыва Виктория Сюмар.

«А знаете, что теперь означает закон о «перезагрузке власти»? Независимые госсекретари отменяются, конкурсы тоже, количество заместителей в центральных органах исполнительной власти увеличивается от двух до пяти. Ну и защиту права государственной службы – отменяется», – пишет Сюмар.

Депутат констатирует, что своими действиями монокоалиция «Слуги народа» отменяет все те достижения которые были сделаны за годы независимости в Украине.

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«Все то, что нарабатывалось так долго, ликвидируется так быстро …», – подчеркнула Сюмар.

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Она так же добавила, что подобные действия приведут к реализации в Украине беларусской модели власти, которую построил для себя лидер Беларуси Александр Лукашенко.

«Через две недели мы с вами проснемся в другом государстве, значительно больше похожем на вчерашнюю Беларусь, чем на сегодняшнюю Украину», – резюмирует Сюмар.

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