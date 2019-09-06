Оккупанты на Донбассе наладили контрабанду сигарет в Европу через Украину

В Украине тоже можно приобрести сигареты с «акцизными марками» свидетельствующие об их производстве в «ЛНР» и «ДНР».

Оккупационные силы на Донбассе наладили производство и экспорт в Европу сигарет через территорию Украины. Фото пачки сигарет с акцизной маркой «ЛНР» на своей страничке в Facebook опубликовал политолог Владимир Цибулько.

«Видели в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали – посмотрите и вы. Особенно радует акцизная марка «ЛНР». По его данным, часть нелегальных сигарет остается в Украине, а основной объем поставляется на рынок Европы через дырявую западную границу Украины. Из Европы в самопровозглашенные республики возвращаются сверхприбыли, за счет которых, в том числе, финансируются боевики», – пишет Цибулько.

Контрабандные сигареты из «ЛНР». Контрабандные сигареты из «ЛНР». Пред 1 из 2 След

По мнению Цибулько, это происходит при поддержке украинских правоохранителей, которые только имитируют борьбу с потоками контрабанды, а на самом деле помогают дельцам из «ЛНР»/«ДНР» поставлять сигареты в Украину, а потом и в Западную Европу.

«Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней гибнут или получают ранения лучшие сыны Украины, а в это время их убийцы при помощи наших силовиков на сигаретах с «ЛНР»/«ДНР» зарабатывают в Европе деньги на пули для украинцев», – пишет политолог.

Бачили в Україні дешеві сигарети, вироблені в ОРДЛО? Знайомі показали — подивіться й ви. Особливо тішить «акцизна марка»… Geplaatst door Volodymyr Tsybulko op Donderdag 5 september 2019

Он высказал надежду, что новое руководство страны устранит вакуум власти между героическим востоком и барыжным западом и остановит поток нелегальных сигарет с оккупированного Донбасса, а не возглавит его.