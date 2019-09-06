В Польше убили украинку из Львовской области

В польском городе Сохачев убили 26-летнюю украинку из Львовской области. Правоохранители двух стран сотрудничают в раскрытии преступления.

Украинские и польские полицейские расследуют убийство 26-летней жительницы Львовской области, которое произошло в конце августа в польском городе Сохачев, сообщается на пресс-служба Нацполиции Украины.

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин провел встречу с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, в ходе которой они обсудили ход следствия.

Павоохранители установили, что к убийству причастен украинец По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

«Сейчас наши совместные усилия направлены на установление места пребывания и задержанию подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине – обязательно будешь найден и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной», – сказал Аброськин.

Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела погибшей для захоронения на родине.

Напомним, что Нацполиция 19 августа задержала иностранца похитившего и вывезшего украинку за границу.

Ранее 15 августа Польша передала Украине подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко. Девушка пропала 24 августа 2018 года в Кировоградской области.

Как сообщалось, полицейские доставили задержанного в суд для избрания ему меры пресечения.

Останки пропавшей в 2018 году Дианы нашли только в марте 2019 года. При проведении следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого – 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района.

Следователи собрали доказательную базу о причастности парня к убийству девушки. После этого его объявили в розыск.

Позже правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина скрывался на территории Польши.

«Сейчас, благодаря тесному сотрудничеству украинских и польских правоохранителей злоумышленника передали полиции Украины. Сегодня его доставят в суд для избрания меры пресечения», – рассказал тогда Аброськин.

17-летняя местная жительница Диана Хриненко пропала 24 августа 2018 в селе Субботцы Кировоградской области. Девушка возвращалась домой и говорила по телефону с парнем. Примерно в 500 метрах от дома она закричала, что истекает кровью, «позвони родителям, я рядом», после чего связь оборвалась. На месте происшествия обнаружили следы крови и телефон, а девушка бесследно исчезла.

В ходе следствия полицейские выяснили обстоятельства исчезновения Дианы и установили двух мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению. В конце марта нашли фрагменты ее одежды и человеческий скелет.