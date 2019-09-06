В России заявляют о включении Цемаха в списки на обмен

Российские масс-медиа сообщают о включении Цемаха в списки на обмен. Фигуранта дела МН17 могут обменять на Сенцова.

Фигурант по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимир Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки», – сказал собеседник агентства.

Российское издание «Коммерсантъ» сообщает, что выдача России бывшего командира ПВО боевиков Владимира Цемаха была условием включения в список на обмен украинского режиссера Олега Сенцова.

Сразу после того, как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену «близки к финализации».

Ранее 5 сентября в Киеве освободили из-под стражи боевика «ДНР» Владимира Цемаха, выдачу которого России назвали ключевым условием России для обмена.

Также суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого подозревают в работе на ФСБ России.

В то же время, нацлидер России Владимир Путин заявил о фактическом завершение переговоров по обмену пленными между Россией и Украиной.