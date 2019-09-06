Сенаторы США заявляют о продолжение программы военной помощи Украине

Соединенные Штаты предоставят средства для военной помощи Украине в этом или следующем финансовом году, заявили американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи и председатель подкомитета Сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности сенатор-республиканец Рон Джонсон во время брифинга в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает «Укринформ».

«Решение о предоставлении военной помощи неоднократно единогласно принималось Конгрессом, и сейчас, несмотря на то, что у нас подходит к концу финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года», – сказал Мерфи, отвечая на вопрос в связи с сообщениями о проблемах с предоставлением военной помощи Украине.

Джонсон добавил, что встречался с президентом Дональдом Трампом и убеждал его, чтобы деньги, которые остаются в этом финансовом году, были использованы на оказание помощи Украине.

«Если этого не случится, то сенатор Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы убеждены, что мы примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в будущем финансовом 2020 году. Поддержка США для Украины будет продолжаться», – подчеркнул он.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу военной помощи Украине, чем фактически приостановил ее.