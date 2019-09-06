Новости

Сенаторы США заявляют о продолжение программы военной помощи Украине

Сенаторы Мерфи и Джонсон, которым Россия отказала во въездных визах, заверяют президента Украины Зеленского что США продолжит оказывать стране военную помощь.

Соединенные Штаты предоставят средства для военной помощи Украине в этом или следующем финансовом году, заявили американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи и председатель подкомитета Сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности сенатор-республиканец Рон Джонсон во время брифинга в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает «Укринформ».

«Решение о предоставлении военной помощи неоднократно единогласно принималось Конгрессом, и сейчас, несмотря на то, что у нас подходит к концу финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года», – сказал Мерфи, отвечая на вопрос в связи с сообщениями о проблемах с предоставлением военной помощи Украине.

Джонсон добавил, что встречался с президентом Дональдом Трампом и убеждал его, чтобы деньги, которые остаются в этом финансовом году, были использованы на оказание помощи Украине.

«Если этого не случится, то сенатор Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы убеждены, что мы примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в будущем финансовом 2020 году. Поддержка США для Украины будет продолжаться», – подчеркнул он.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу военной помощи Украине, чем фактически приостановил ее.

Источник Укринформ
Тоже интересно
Новости

Оккупанты на Донбассе наладили контрабанду сигарет в Европу через Украину

Новости

Депутата Киевсовета уличили в подделке диплома о высшем образовании

Новости

Новый премьер Гончарук задолжал большую сумму за коммунальные услуги

Новости

Полиция перекрыла канал поставок наркотиков в тюрьмы Житомира

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Оккупанты на Донбассе наладили контрабанду сигарет в Европу через Украину

Депутата Киевсовета уличили в подделке диплома о высшем образовании

Новый премьер Гончарук задолжал большую сумму за коммунальные услуги

1 из 1 483