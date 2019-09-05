Россия не выполнила ни одного пункта минских соглашений за пять лет, – Пристайко

Глава МИД Пристайко подчеркнул, что Украина, вместе со всеми своими партнерами, прилагает все усилия, чтобы добиться реального прорыва.

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минским договоренностям. Он написал об этом в своем Twitter в годовщину подписания Минских соглашений.

Глава МИДа также отметил, что Украина и международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в этом вопросе.

«Пять лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7», – написал Пристайко.

5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.

We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 5, 2019

Напомним, Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года и предусматривал прекращение боевых действий на территории Донбасса. Позже, 11-12 февраля 2015 года, был подписано второе Минское соглашение (комплекс мер по выполнению Минских соглашений). Документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» и подписаны Трехсторонней контактной группой.

Бывший глава МИДа Павел Климкин неоднократно заявлял, что РФ игнорирует свою часть обязательств.

В феврале 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что Россия на протяжении четырех лет нарушает Минские соглашения.