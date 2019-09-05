Путин заявляет о завершении переговоров по обмену пленными между Россией и Украиной

Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами. Планируемый обмен «будет достаточно крупным, масштабным».

Нацлидер России Владимир Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами с Украиной. По его словам, планируемый обмен «будет достаточно крупным, масштабным», трансляцию которого вел российский пропагандистский телеканал «Россия 24».

Путин сделал такое заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем с официальными властями. Думаю, в ближайшее время это станет известно», – сказал Путин.

По его словам, обмен станет «хорошим шагом вперед в сторону нормализации».

Напомним, что 5 сентября в Киеве освободили из-под стражи боевика «ДНР» Владимира Цемаха, выдачу которого России назвали ключевым условием России для обмена.