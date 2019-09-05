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Суд освободил из под стражи важного свидетеля по делу катастрофы MH17

Цемах в зале суда.

Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство. На освобождении фигуранта дела о кружении малайзийского «Боинга» настаивает Россия.

В четверг, 5 сентября, в 11:00 Апелляционный суд Киева рассматривал апелляцию защиты Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом в июле 2014 года, пишет на своей странице в Facebook журналистка Алена Лунькова.

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство, сообщила Алена Лунькова из зала суда.

"Смену меры пресечения Цемаху удовлетворить. Освободить Цемаха в зале заседания"Цемаха отпускают под личное обязательство

Geplaatst door Alyona Lun'kova op Donderdag 5 september 2019

«Смену меры пресечения Цемаху удовлетворить. Освободить Цемаха в зале заседания», – написала журналистка.

Ранее на этой неделе суд продлил арест Цемаха, срок ареста адвокат Роман Гонтарев не называл, уточнякет «Левый Берег».

Цемах в зале суда.
Цемах в зале суда.
Цемах в зале суда.
Цемах в зале суда.
Цемах в зале суда.
Цемах в зале суда.
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Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник POLITua Левый Берег
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