Стало известно имя погибшего на Донбассе боеца «Азова»

В среду, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Пресс-служба полка «Азов» сообщила, что в этот день от пули снайпера погиб боец из Херсонской области Эдуард «Шах» Шахов, ему было 26 лет.

С лета 2015 года Шахов служил в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. Был командиром отделения, занимал должность парамедика.

4 сентября противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных калибров вооружения, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил в районе Водяного, Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы в районе Майорска, Шумов, Южного, Зайцево, Новгородского и Хутора Вольный.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции ООС в районе Талаковки из стрелкового оружия, вблизи Зайцево и Южного зафиксирован огонь из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.