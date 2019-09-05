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Суд разрешил задержание главного фигуранта по делу «Роттердам+»

Соломенский райсуд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка. Бывший чиновник скрывается от следствия за рубежом.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого по делу «Роттердам+» экс-руководителя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Суд дал разрешение на его задержание», – заявил глава НАБУ.

Сытник уточнил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно – об аресте. Сейчас есть решение суда о задержании, и это решение как раз необходимо для запуска процедуры международного розыска.

«Нет, на задержание… Когда стоит вопрос о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании, отдельно об аресте. На сегодняшний день есть решение про задержание. Чтобы запустить процедуру международного розыска, необходимо это решение. Там целая процедура: объявляется международный розыск, и если устанавливается местонахождение, проводится задержание», – сказал Сытник.

По словам директора НАБУ, сейчас Вовк находится за границей.

Когда будет решение об аресте Вовка, Сытник не сказал, отметив, что это зависит от суда.

Напомним, что 20 августа Соломенский суд отказал в аресте экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, подозреваемого по так называемому делу «Роттердам +».

Источник Интерфакс-Украина
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