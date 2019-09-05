Более семи тысяч семей воспользовались программой «Газовый запас»

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях «Газового запаса», составляет почти 4,5 млн куб. м.

С момента запуска 23 августа группой «Нафтогаз» нового продукта для бытовых потребителей «Газовый запас» его приобрели уже более 7,3 тысячи украинских семей, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.

Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. Нафтогаз надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться преимуществами программы «Газовый запас».

Напоминаем, что продукт «Газовый запас» позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика.