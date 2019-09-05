Красный Крест направил гуманитарный конвой на Донбасс

Через КПВВ «Новотроицкое» последовало 9 грузовиков со 166 тоннами гумпомощи.

Международный комитет Красного Креста 4 сентября направил на временно оккупированные территории Донбасса 9 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщается в сводке Госпогранслужбы.

«Для жителей Донбасса направлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны», – сказано в сообщении службы.

Грузовики последовали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».

Напомним, последний раз Красный Крест направлял на Донбасс гумпомощь 8 августа. Через КПВВ «Новотроицкое» проследовало 13 грузовых автомобилей с 231,2 тонной продуктовых наборов, лекарств и строительных материалов.