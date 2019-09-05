В Беларуси прокомментировали закрытие границы с Украиной

Беларусь усиливает охрану границы с Украиной, ссылаясь на необходимость перекрыть каналы нелегального ввоза оружия в страну.

Беларусь укрепляет охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия из Украины. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась заявил об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает «Интерфакс-Запад».

«Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями», – заявил Зась.

«Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями – неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска», – добавил он.

Госсекретарь Совбеза Беларуси подчеркивает, что «это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседними государствами».

По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины.

«Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно», – подчеркнул Зась.

Напомним, что Лукашенко ранее заявил о готовности Беларуси содействовать включению США в «нормандский формат».