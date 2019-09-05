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«Мотор Сич» готовил диверсии и поставлял продукцию в Россию, – СБУ

СБУ подозревает «Мотор Сич» в подрывной деятельности против национальной безопасности Украины. В частности, компания поставляла военную продукцию в Россию.

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии «Мотор Сич», сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос «Радио Свобода».

«Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии – действий, направленных на разрушение акционерного общества «Мотор Сич» как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО «Мотор Сич» помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования», – говорится в сообщении.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования.

Напомним, что в июле Служба безопасности заявила, что прекратила незаконную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала так называемую «ДНР».

Источник Радио Свобода
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