Кличко прокомментировал свое увольнение

Мэр считает свое отстранение от должности главы КГГА незаконным. Он подчеркнул, что «Кличко могут уволить только киевляне!».

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что считает согласование Кабмина уволить его с должности главы КГГА незаконным, заявил мэр на брифинге, передает «Левый Берег».

«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути прямое президентское управление…То, что происходит, – незаконно», – заявил Кличко.

Он считает решение Кабмина неконституционным и незаконным.

«Кличко могут уволить только киевляне!» – подчеркнул политик.

Мэр Киева также отметил, что еще не видел официального документа правительства с одобрением его увольнения.

Напомним, что Кабмин поддержал инициативу президента Зеленского и дал согласие на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации

24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Кабинет министров Владимира Гройсмана отказался рассматривать этот вопрос, оставив его новому правительству, которое сформируют вскоре после начала работы Верховной Рады девятого созыва.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на пост главы КГГА не мэра Киева.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное «регионалам» парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА любого человека по своему усмотрению, а не того, за кого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА.