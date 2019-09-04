В Польше задержали украинских граждан подозреваемых в подготовке теракта

В Варшаве полиция задержала трех граждан Украины по подозрению в терроризме. По данным полиции, задержанные опубликовали видео с угрозами теракта.

Полиция Варшавы сегодня, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает местное издание «Polsat News».

Задержанные – двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства.

О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.

Напомним, в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыл вице-президент США Майк Пенс, во всех общественных местах усилена охрана.