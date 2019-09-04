В оккупированном Донецке из-за взрыва на шахте погиб шахтер

В оккупированном Донецке произошел взрыв на шахте Скочинского. По данным СМИ, погиб один сотрудник шахты.

В оккупированном Донецке на шахте им. Скочинского произошел взрыв, погиб один сотрудник шахты, сообщает ресурс «Остров» со ссылкой на так называемое «Министерство угля», действующее на оккупированной территории.

«4 сентября, в 9:27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» … произошел взрыв неустановленного предмета. В результате погиб сотрудник шахты 1964 года рождения», – сказано в сообщении.

По данным издания, взрыв произошел из-за детонации взрывчатки на шахте. Отмечается, что взрыв не повлиял на работу угледобывающего предприятия. Шахта им. Скочинского работает в штатном режиме.

Напомним, что на оккупированной территории Донбасса кремлевские кураторы разделили сферы влияния между собой.