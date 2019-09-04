Кабмин уволил Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации

Кабинет министров Алексея Гончарука на своем втором заседании в среду согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации, сообщил журналистам в Доме правительства депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности», передает «Левый Берег».

«Решение было принято, единственное пояснение – в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, то есть предыдущего. Решение было принято единогласно, ни один член правительства по этому вопросу не выступал и вопросов не задавал», – сказал он.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства подтвердил решение согласовать увольнение Кличко.

«Лично я очень уважаю господина Кличко, он большой чемпион и человек, сделавший очень много для страны. Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, но формальной должности у этого человека нет», – сказал Гончарук.

По его словам, Кличко нуждается в сильном менеджере, который может сопротивляться таким людям, как Столар.

«У меня нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации. Если усилить господина Кличко сильным главой администрации, который был бы способен сопротивляться группам влияния, то это хорошо отразится на интересах рядовых киевлян», – сказал Гончарук.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Кабинет министров Владимира Гройсмана отказался рассматривать этот вопрос, оставив его новому правительству, которое сформируют вскоре после начала работы Верховной Рады девятого созыва.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на пост главы КГГА не мэра Киева.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное «регионалам» парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА любого человека по своему усмотрению, а не того, за кого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА.