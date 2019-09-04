Украинцы стали меньше ездить в Крым

Несмотря на это, оккупационные СМИ распространяют фейки о массовом наплыве украинских граждан в Крым, пограничники зафиксировали тенденцию уменьшения пассажиропотока с материковой Украины в Крым

Государственная пограничная служба Украины зафиксировала уменьшение пассажиропотока в августе с материковой Украины в аннексированный Крым, говорится в сообщении ведомства.

В обоих направлениях пограничники оформили 362 тыс. граждан и 53 тыс. транспортных средств. При этом в направлении оккупированного Крыма ехало 172 тыс., а на материковую часть Украины ехало 190 тыс.

Отмечается, что по сравнению с августом прошлого года, пограничники зафиксировали уменьшение пассажиропотока более чем на 16 тыс. по количеству оформленных граждан и на более чем 4600 по количеству оформленного транспорта.

«Тенденция уменьшения пассажиропотока в КПВВ прослеживается на протяжении всего текущего года», – сказано в сообщении.

За восемь месяцев этого года Госпогранслужба оформила в обоих направлениях 1,722 миллиона человек, что на 23 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 8100 уменьшилось и количество оформленного транспорта.

В ведомстве также сообщили, что оккупационные СМИ заявляли про массовый наплыв туристов из материковой части Украины, что является фейковой информацией. В Госпогранслужбе отмечают, что подавляющее большинство украинцев пересекает границу аннексированного Крыма с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольных территориях Украины, после чего возвращаются в обратных направлениях.

Напомним, 3 сентября СБУ сообщала, что российские силовики безосновательно задерживают украинцев на админгранице Крыма. Граждан угрозами и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины. Так, например, силовики задержали жителя Львовской области.

С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, мест дислокации их подразделений и т.д..