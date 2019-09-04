Организаторы «Марша равенства» в Харькове оспорят его возможный запрет в суде

Организаторы Марша равенства в Харькове готовы отстаивать его проведение в суде. Они считают петицию о запрете KharkivPride антиконституционной.

Организаторы запланированного на 15 сентября в Харькове Марша равенства обеспокоены намерениями властей города его запретить и готовы отстаивать право на его проведение в суде, заявили они на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы подчеркнули, что считают петицию о запрете KharkivPride антиконституционной.

«15 сентября в Харькове запланировано проведение первого правозащитного Марша KharkivPride, марша равенства, который организовывает харьковское женское объединение «Сфера»… Вместе с тем, мэр Геннадий Кернес заявил о намерении обратиться в суд о запрете проведения мероприятия, аргументируя это тем, что, якобы, «ни один Марш равенства в Харьков не проходил спокойно». В своем сообщении мэр также ссылается на опубликованную 12 августа на сайте горсовета петицию «О запрете гей-парада», набравшая 5837 голосов, что якобы делает ее необходимой для рассмотрения», – говорится в сообщении.

Организатора Марша равенства считают такую петицию призывом к нарушению права на мирные собрания и напомнили, что в Законе Украины «Об обращении граждан» говорится: «Электронная петиция не может содержать пропаганду насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательство на права и свободы человека».

English belowМи, організатори та організаторки першого ХарківПрайду і ХарківПрайд Марш 2019 , представниці та… Geplaatst door KharkivPride op Dinsdag 3 september 2019

Напомним, организаторы «ХарьковПрайда» объявили о проведении 9-15 сентября «Pride Week», в ходе которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам гей-парад пройдет 15 сентября. 2 сентября Кернес обратился в суд с просьбой ограничить мероприятие.

Об этом Кернес написал на своей странице в Facebook.

«Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, схватки участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные – непременные атрибуты этого мероприятия», – написал он.

Мэр отметил, что несколько дней назад петиция о запрете парада на сайте горсовета набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения вопроса на заседании властей.

«Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение – обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда», – написал Кернес.

Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его… Geplaatst door Геннадий Кернес op Maandag 2 september 2019

Напомним, что мэрия города провела работы восстановлению памятник Жукову, снесенного во время протестов против «партии мэров» Кернеса и Траханова. Мэр Кернес города опубликовал фотографии с восстановленным бюстом.